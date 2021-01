Dan Barna: Unele academii sunt, de fapt, sinecuri pentru plata unor politruci / Sectorul privat nu poate ține la nesfârșit în spate un sector public supradimensionat / Numeroși angajați doar încasează salariile

Vicepremierul Dan Barna, copreședinte USR-PLUS, a vorbit marți, pentru B1 TV, despre reforma profundă ce trebuie făcută în sistemul public pentru ca banii românilor să nu mai fie risipiți.

Barna a vorbit despre așa-zise institute sau academii care nu fac nimic, nu vin cu niciun fel de studiu, dar au fost create doar pentru ca niște politruci să mai primească niște bani de la stat. Ele ar trebui să rămână fără alocarea bugetară și, dacă sunt într-adevăr performante, vor supraviețui în piață.

Vicepremierul s-a referit apoi la companiile care sunt în pierdere. Aici soluția este restructurarea și reorganizarea, iar societățile în cauză au primit dispoziția de a veni cu planuri în acest sens.

Dan Barna s-a referit apoi la sistemul bugetar supradimensionat. A spus că sunt structuri ale statului care se confruntă cu o lipsă de personal acută, dar și multe altele cu destul angajați care vin la serviciu doar să-și ia salariile. Mai sunt, de asemenea, structuri cu un rol atât de mic încât pot fi desființate și activitatea lor preluată de altele.

Fiecare ministru are acum sarcina de a-și evalua propriile structuri în vedea reorganizării.

Barna a subliniat că aici nu e vorba despre a da bugetari afară, ci pur și simplu de a eficientiza sistemul, astfel încât românii să beneficieze de servicii profesioniste și rapide.

„Ideea că sectorul privat poate la nesfârșit să țină în spate un sector public supradimensionat și suprabugetat nu mai ține”, a punctat vicepremierul Dan Barna.

