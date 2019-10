Liderul USR, Dan Barna, a declarat, vineri, după ce Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF) a pornit o anchetă privind proiectele cu fonduri europene derulate de acesta, că vrea ca verificarea să fie făcută de o instituție care nu e subordonată politic Vioricăi Dăncilă.

"E foarte simplu. Nu vreau să fiu verificat de doamna Dăncilă. Se îndoiește cineva că doamna Dăncilă ar avea o problemă să îi ceară lui Toni Greblă cu antifrauda, în acest guvern care a cerut avioanelor TAROM să nu decoleze. Răspuns la orice întrebare, dar vreau ca verificarea să fie făcută de o instituție care nu e subordonată politic unui contracandidat.

Sunt foarte mândru de activitatea mea de consultant, discut cu oricine.

Nici nu am știut că a existat acea cercetare la DNA, nu o cunosc pe doamna procuror, nu știam că există acel dosar.

Vreau să fiu verificate acele proiecte de instituțiile statului independente. Acele proiecte au fost verificate de instituții europene, s-a primit până la ultimul ban", a declarat Barna.

Departamentul pentru Luptă Anti-Fraudă verifică, în prezent, proiectele de incluzie socială derulate cu fonduri europene, care implică firma lui Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din noiembrie. Verificările au fost derulate după dezvăluirile Rise Project. (Detalii AICI)

