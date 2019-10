Dan Barna (USR), după consultările de la Cotroceni: Președintele Iohannis mi-a reconfirmat că își dorește alegeri anticipate, după prezidențiale. Mai bine le facem acum

Dan Barna, președintele USR, a lansat un apel public, după încheierea consultărilor către președintele Klaus Iohannis privind organizarea alegerilor anticipate „acum, cât PSD este slab”, explicând că un instalarea unui „guvern slab” nu este o soluție potrivită pentru momentul actual.



„Am ieșit de la consultări unde președintele Iohannis mi-a reconfirmat că își dorește alegeri anticipate. Chestiunea calendarului pentru anticipate consideră însă ca trebuie abordată abia după alegerile prezidențiale. Argumentul pe care l-a invocat a fost nevoia de a o înlocui urgent pe Dăncilă.



Domnule Iohannis, haideți să nu mai gândim pe azi pe mâine.



Care e alternativa la anticipate? Să puneți acum un guvern slab, fără susținere parlamentară, aflat în permanență la mâna PSD și a celorlalte partide pesediste din Parlament, conduse de Ponta și Tăriceanu, partide care împreună au majoritatea în Legislativ. Un astfel de guvern nu va putea să facă reformele de care România are nevoie și ne trezim, la fel ca în 2016, că după un an de zile se întoarce PSD pe cai mari la guvernare. Ați uitat anul 2016? Știu foarte bine despre ce vorbesc, am fost în guvernul Cioloș, știu cât de mult ne-a afectat lipsa de susținere.



Haideți mai bine să facem anticipate acum, cât PSD este slab. Să mergem acum în fața oamenilor și să câștigăm o majoritate solidă în Parlament. Vă garantez că dacă facem alegeri acum, PSD nu va mai reveni la guvernare pentru 10 ani de-acum înainte. Dacă vreți cu adevărat să scăpăm țara de PSD; aveți curajul să facem acum anticipate.



Și dacă vi se pare că actuala Constituție nu facilitează anticipatele, haideți să ne luăm un angajament, că oricare dintre noi va câștiga alegerile prezidențiale va iniția un proces de modificare a Constituției care va cuprinde printre altele și posibilitatea ca Președintele să inițieze un referendum de dizolvare a Parlamentului atunci când acesta nu mai reflectă voința cetățenilor. Cum se întâmplă acum, când configurația actuală a Parlamentului, bazată pe votul din 2016, nu mai are nicio legătură cu votul dat de oameni pe 26 mai.



Avem în Parlament partide noi, care nu au fost pe liste la alegerile din 2016 și 54 de deputați și senatori au trecut la un alt partid față de cel pe listele căruia au intrat în Parlament”, a scris, marți, Dan Barna, pe Facebook, după încheierea consultărilor de la Cotroceni.