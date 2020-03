Barna, întrebat dacă USR-iștii au fost abordați de liberali cu solicitarea de a nu vota Cabinetul Cîțu: „După știința mea, lucrul acesta nu a existat” (VIDEO)

Dan Barna, președintele USR, a declarat, pentru B1 TV, că nici el și nici colegii de partid nu au fost abordați de liberali cu solicitarea de a nu vota Cabinetul Cîțu. Acesta a mai precizat că a auzit un zvon, în timpul zilei, că Florin Cîțu își va depune mandatul, dar nu i-a venit să creadă. Barna a mai susținut că politicienii se pun acum într-o situație ridicolă tot chinuindu-se să scoală la capăt această criză, când așteptările românilor sunt ca ei să vină cu măsuri pentru gestionarea situației speciale generate de noul coronavirus.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Florin Cîțu și-a depus mandatul, iar președintele Klaus Iohannis a chemat din nou partidele la consultări pentru desemnarea unui premier.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

„A fost o piesă de teatru făcută pe spinarea și cheltuiala românilor, adică ce am văzut azi, din punctul meu de vedere, a fost o manifestare de iresponsabilitate politicianistă, fără vreun echivoc. Am urmărit discursul și poziția președintelui de astă seară, care a vorbit despre niște lucruri foarte firești: stabilitate, necesitatea de a avea un guvern stabil cu forță deplină, celeritate pentru ieșirea din criza politică. Or toate aceste lucruri au fost azi pe masa Parlamentului, la ora 16.00, și toate aceste obiective menționate de președinte puteau fi atinse de azi! Nu de undeva în zilele următoare, în funcție de ce scenarii se vor mai dezvolta”, a declarat Dan Barna, pentru B1 TV.

Întrebat dacă USR-iștii au fost abordați de liberali cu solicitarea de a nu vota, totuși, Cabinetul Cîțu: „După știința mea, lucrul acesta nu a existat. Eu nu am fost abordat, nici colegii cu care am discutat. Dacă o fi discutat vreun coleg cu un alt coleg și n-a ajuns la mine, nu e exclus, dar oficial nu a existat această solicitare”.

Întrebat dacă știa că Florin Cîțu își va depune mandatul, Barna a răspuns: „A fost menționat scenariul în prima parte a zilei, la prânz a fost un alt plen la Cameră și auzisem acest zvon. Eu am refuzat să-l cred, că am zis că nu poate să existe atâta iresponsbailitate. Un premier care știe că va fi învestit să plece cu coada între picioare... E, totuși, o situație fără precedent, dar iată că s-a întâmplat. Din punctul meu de vedere, e o dovadă că azi am avut niște oameni politici mici, care nu s-au ridicat la așteaptarea societății. Românii așteptau o decizie clară, un guvern, care de la ora 16.00 să se ocupe de cum ne apărăm de coronavirus.Din păcate, s-a ales un bombilici politic”.

„Asta este cel mai frustrant, cât de ridicoli vom fi mâine toţi, când fiecare cetăţean va fi un pic mai stresat de coronavirus, iar noi vom merge la Cotroceni să discutăm despre opţiuni de premier, despre variante de guvern. Nu părem total rupți de realitate?”, a adăugat liderul USR.

Dan Barna a evocat apoi scenariul în care președintele Iohannis îl va numi iar premier pe Ludovic Orban, iar PSD iar va ataca la Curtea Constituțională cum s-a mai întâmplat și astfel criza politică se va perpetua.