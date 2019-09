Dan Barna (USR): Apelul premierului, tupeu politic fără baze reale. E timpul ca Viorica Dăncilă să accepte că românii merită mai mult decât poate ea să ofere

Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din noiembrie, a catalogat drept „tupeu politic fără nicio acoperire în realitate” apelul lansat de Viorica Dăncilă, în contextul în care premierul le-a cerut partidelor politice din România să semneze un acord privind bunăstarea românilor.



Președintele USR a reclamat că șefa Guvernului lansează acest apel către Opoziție, deși propriul ei cabinet nu a anunțat cum va acoperi deficitul financiar din sistemul de pensii. Înainte să propună orice acord, spune el, Viorica Dăncilă trebuie „să arate de unde va avea banii necesari”.



Nu în ultimul rând, Dan Barna a subliniat că, „atunci când ești ocupat să te agăți de o funcție pentru care nu mai ai nicio legitimitate, nu poți să vii cu soluții pentru români”.



„Doamna Dăncilă continuă să facă eforturi jenante pentru a ascunde rezultatele dezastrului pe care domnia sa îl numește guvernare.



Adevărul despre pensii este următorul:



Conform impactului bugetar al noii legi a pensiilor, preconizat de chiar de Guvernul României, doar anul acesta ar fi nevoie de încă 8,5 miliarde de lei la bugetul asigurărilor sociale de stat (fondul de pensii publice).



Cu ocazia recentei rectificări bugetare, Guvernul a suplimentat fondul de pensii cu 1,5 miliarde de lei dar această sumă acoperă doar deficitul deja acumulat de 1 miliard. Așadar pentru măririle de anul acesta mai e nevoie de 8 miliarde de lei pe care Guvernul nu le-a alocat nici măcar teoretic, pe hârtie.



În plus față de această sumă, anul viitor e nevoie de încă 25 miliarde de lei, adică în total peste 33 de miliarde de lei față de bugetul actual.



Guvernul Dăncilă are obligația de a face rectificarea bugetară de 8 miliarde de lei pentru anul curent și să arate de unde va avea banii necesari iar mai apoi de a trimite cât mai repede Parlamentului propunerea de buget pentru anul 2020. În lipsa acestor propuneri clare de buget, să ai pretenția ca alții să semneze un acord când însuși Guvernul în funcție nu știe să spună de unde va lua banii, este doar tupeu politic fără nicio acoperire în realitate.



Și mai e ceva: atunci când ești ocupat să te agăți de o funcție pentru care nu mai ai nicio legitimitate, nu poți să vii cu soluții pentru români. Nu le-ai avut până acum, nu o să le ai nici de aici în colo.

E timpul, doamna Dăncilă, să acceptați că românii merită mai mult decât aveți dumneavoastră de oferit.



#anticipate”, a scris Dan Barna, luni seară, pe pagina sa de Facebook.



Afirmațiile prezidențiabilului USR-PLUS vin în contextul în care premierul Viorica Dăncilă a condamnat, luni seară, partidele politice din Opoziție, pe motiv că acestea au refuzat să semneze pactul propus de PSD privind bunăstarea românilor. (Detalii AICI)