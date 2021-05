Dan Barna (USR-PLUS), ironizat de Radu Oprea (PSD): E bănuit de fraudă cu fonduri europene. În conformitate cu standardele morale înalte și cu tot ce zicea înainte de a fi la putere, de ce mai e astăzi în Guvern? (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna ar fi fost reclamat la Direcția Națională Anticorupție de către Departamentul de Luptă Anti-Fraudă, fiind suspectat de fraudă cu fonduri UE, și a fost ironizat senatorul PSD Radu Oprea, care a amintit că pozițiile copreședintelui USR-PLUS din perioada campaniilor electorale. „Ar fi trebuit să fie plecat deja, dar văd că acum, când e la putere, i-au scăzut foarte mult standardele”, a spus social-democratul, miercuri, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

