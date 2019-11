Barna: „E nevoie de un candidat unic al Opoziției pentru a scăpa Bucureștiul de această guvernare Firea, care pur și simplu scufundă acest oraș” (VIDEO)

Dan Barna a declarat că nu va exista o alianță USR-PLUS-PNL la nivel național pentru alegerile locale, în schimb, în anumite orașe va fi nevoie ca aceste partide să se înțeleleagă și să susțină un singur candidat.

Liderul USR a dat exemplul Bucureștiului, acolo unde partidele de Opoziție trebuie să vină cu un candidat comun, pentru a fi sigure ca actualul Primar general, Gabriela Firea, nu va mai obține încă un mandat.

Întrebat dacă au în vedere o alianță USR-PLUS-PNL, Dan Barna a răspuns: „Fără îndoiala nu va fi o alianță la nivel național, asta e foarte clar, dar am spus că în anumite localități, și Bucureștiul poate fi unul din ele, e nevoie de un candidat unic al Opoziției, pentru a scăpa Bucureștiul de această guvernare Firea, care pur și simplu scufundă acest oraș”.

