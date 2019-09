Dan Barna (USR-PLUS): România trebuie să clarifice ce tip de republică este mai potrivit. Un președinte nu toarnă asfalt, dar are forța mesajului (VIDEO)

Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, a subliniat vineri seară, în direct pe B1TV, că România are nevoie de o reformă constituțională, care să clarifice mai multe aspecte, cum ar fi ce tip de republică este mai potrivit - parlamentară sau prezidențială.



„E nevoie de o reformă constituțională. Eu spun că alegerile anticipate sunt soluția, dar indiferent dacă reușim alegerile anticipate sau vom avea, în cel mai rău caz, alegeri la termen, nevoia de reformă constituțională e fundamnetală. Trebuie să echilibrăm ponderile de putere între Parlament și Președinte, trebuie să clarificăm ce tip de republică vrem să fim pe mai departe. Trebuie să facem acele modificări, care sunt necesare ca să nu mai stăm, de 30 de ani, în această permanentă luptă”, a declarat Dan Barna, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.



Întrebat cum s-ar putea derula un astfel de scenariu, prezidențiabilul USR-PLUS a răspuns: „E foarte clar. Câștigăm alegerile, următoarea guvernare a României va fi, sunt foarte optimist din punctul acesta de vedere, construită în jurul USR-PLUS. Sper ca, printr-o alianță post-electorală, să putem avea o majoritate care să genereze forța necesară în Parlament pentru reforma constituțională. Este una dintre direcțiile foarte importante pe care, în mandatul meu, le am în vedere”.



„Președinte într-adevăr nu toarnă asfalt, nu asfaltează drumuri locale sau nu reabilitează monumente. Președintele are forța aceea a mesajului, prin care, transmițând mesaje dă încredere oamenilor din companii, din instituții să nu mai accepte, să nu mai fie resemnați”, a explicat Dan Barna.

