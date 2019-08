Dan Barna: 'USR poate intra la guvernare în orice moment DOAR dacă există o majoritate parlamentară care să facă posibile reformele de care România are nevoie'

UPDATE: Liderul USR, Dan Barna. a revenit cu precizări pe Facebook, după ce i s-a reproșat că s-a răzgândit iar în privința preluării guvernării.

"Nu, nu m-am răzgândit. USR poate intra la guvernare DOAR dacă există o majoritate parlamentară care să facă posibile reformele de care România are nevoie. Nu avem cum să credem că am putea face reforme alături de oamenii care au fost lângă Liviu Dragnea şi PSD în cei trei ani care aproape ne-au scos din Europa. Avem nevoie de un acord politic al tuturor partidelor parlamentare și al președintelui Iohannis pentru organizarea de alegeri anticipate care să dea naștere unei astfel de majorități, pentru că în actuala configurație parlamentară ea nu există. Vom susţine moţiunea de cenzură şi vom participa la discuţii pentru a găsi cea mai bună soluţie a unei guvernări să asigure perioada aceasta de interimat care să ne ducă la alegeri anticipate. Dar în contextul actual, USR nu va participa cu miniștri într-un guvern de tranziție bazat pe actuala configurație parlamentară. Suntem pregătiți să oferim susținere condiționată în Parlament. Asta a fost poziția USR de la începutul acestei crize politice și aceasta este poziția pe care am declarat-o astăzi de la Tulcea.", a scris Barna pe Facebook.

Știrea inițială

Dan Barna a declarat, joi, că USR poate a intra la guvernare în orice moment.

Președintele USR se aliniază astfel liderilor partidelor din opoziție care cer plecarea PSD de la Palatul Victoria, după ce ALDE a ieșit de la guvernare.

"Putem intra la guvernare în orice moment. Avem resurse, avem program, avem oameni competenţi, dar este nevoie de o majoritate parlamentară care să facă posibilă reformele de care are nevoie România. Nu mai putem prosti la nesfârşit electoratul că trebuie făcute reforme, dar de fapt să nu le facă nimeni altcineva. Considerăm că aceste reforme pot fi făcute cu o majoritate parlamentară", a declarat Barna joi, la Tulcea, potrivit Agerpres.

Amintim că liderul PNL, Ludovic Orban, a precizat că se dorește o moțiune de cenzură și apoi alegeri anticipate.