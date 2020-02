USR l-a propus premier pe Cioloș, la consultările de la Cotroceni. Barna: Dacă nu putem avea anticipate, următorul guvern să dea OUG pentru alegerea primarilor în două tururi (VIDEO)

Liderul USR, Dan Barna, a declarat, după consultările de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, că partidul pe care îl conduce l-a propus pe Dacian Cioloș, liderul PLUS, pentru funcția de premier. Uniunea vizează Ministerul Justiției, dar și alte portofolii. Barna a precizat că delegația USR a insistat pe organizarea de alegeri parlamentare anticipate, dar dacă acest lucru nu se poate, următorul guvern trebuie să dea OUG pentru alegerea primarilor în două tururi.

„Alegerile anticipate sunt soluția morală, normală și etică în momentul de față. În caz contrar, vom avea o guvern care nu poate să guverneze. I-am făcut două cereri foarte clare în scenariul în care majoritatea toxică din Parlament blochează anticipatele: să se asigure că premierul va avea în programul asumat OUG pentru alegerea în două tururi a primarilor și USR să facă parte efectiv din Guvern”, a declarat Dan Barna, la finalul consultărilor.

Președintele USR a mai precizat că Iohannis „nu agreează și va respinge orice variantă de premier PSD”. Totodată, a mai susținut că șeful statului a luat act de propunerea lor în persoana lui Dacian Cioloș: „a spus că va analiza și intenționează ca în această seară să facă o primă nominalizare, obiectivul fiind de a avea anticipate”.

Dan Barna a mai afirmat că PNL va trebui să demonstreze că nu a făcut blat cu PSD pentru ca primarii să nu fie aleși în două tururi: „PNL va trebui să dea dovadă că această dezvoltare de scenarii nu e parte a unui blat, ci parte a contextului politic actual”.

