Barna: A existat o intenție explicită a lui Meleșcanu de a bloca votul în Diaspora, pentru că se știa că românii ar fi votat cu USR-PLUS sau cu PNL. E incredibil nivelul de nesimțire la care s-a ajuns... (VIDEO)

Dan Barna, președintele USR, a declarat, pentru B1 TV, că Teodor Meleșcanu ar fi trebuit să-și dea demisia pentru modul dezastruos în care a organizat alegerile europarlamentare în Diaspora, așa cum Carmen Dan ar fi trebuit să plece din funcție după episodul 10 August.

Barna a mai susținut că a existat o intenție explicită a lui Meleșcanu de a nu le da șansa românilor din Diaspora să voteze, pentru că se știa că aceștia ar fi votat cu Alianța USR-PLUS sau cu PNL.

Statul i-a disprețuit și și-a bătut joc de români, a mai afirmat liderul USR.

