Barna (USR): Dacă persoanele cu probleme penale conduc țara, mesajul pe care îl dăm tinerilor e că în România nu ai nicio șansă de a te dezvolta ca persoană onestă și competentă (VIDEO)

E o consecvenţă în PSD: dacă nu ai dosar penal, nu te califici - așa a comentat președintele USR informația că Darius Vâlcov, condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, a plecat din Guvern, dar a venit Remus Borza, condamnat definitiv la 1 an de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese.

Dan Barna a declarat, pentru B1 TV, că România nu are nicio șansă dacă oamenii competenți și onești nu-și vor face curajul să intre în politică.

”În PSD e o frumoasă ascendență politică, să zic așa. Borza e fix în aceeași linie cu Vâlcov. E o consecvență la PSD: dacă nu ai dosar penal, nu te califici.

E o chestiune de moralitate...

De fapt, e un mesaj pe care alianța USR-PLUS îl dă constant României. Dacă noi dăm modelul că persoanele cu probleme penale, condamnate, conduc România și ele sunt dezideratul de urmat, ca să spun așa, pentru tineri sunt două mesaje: fie că trebuie să o ia pe calea hoției, și atunci ne distrugem tânăra generație, fie că trebuie să plece din țară, și atunci ne alungăm tânăra generație. Oricum o luăm, mesajul pe care îl dăm tinerilor e că în România nu ai nicio șansă de a te dezvolta ca persoană onestă și competentă.

De aceea Alianța USR-PLUS exact asta spune: dacă nu reintroducem oameni cu cariere, cu experiență, cu diplome reale, adică oameni competenți și onești, nu avem nicio șansă. De asta invităm oamenii să se implice în politică!”, a declarat președintele USR, Dan Barna, pentru B1 TV.

