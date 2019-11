Dan Barna (USR): Victor Ponta a încercat să fie jucător fără să aibă nici cărți, nici abilitate. Pro România, un partid de strânsură făcut din foști membri PSD, în care dictează interesul personal (VIDEO)

Victor Ponta „încercat să fie un jucător fără să aibă nici cărți, nici abilitate”, iar Pro România este „un partid de strânsură”, a declarat Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale.



„Ceea ce vedem este că Victor Ponta a încercat să fie un jucător fără să aibă nici cărți, nici abilitate. În momentul de față, un partid de strânsură are, cum să spun, conflictele și problemele partidelor de strânsură. Un partid făcut din oameni, care sunt de fapt tot PSD, reacționează ca atare. Fiecare pe cont propriu, fiecare în funcție de cât de bine sau de rău a negociat. Miza este însă una legitimă. Aceea de a avea un nou Guvern, care să aibă votul Parlamentului și prin care România să intre într-o logică de dezvoltare și de funcționare pentru că, în momentul de față, băltim ca țară neavând Guvern legitim”, a declarat Dan Barna.



Totodată, liderul USR a subliniat că formațiunea nu va fi „un furnizor automat de vot” pentru Guvernul Orban, precizând că deși va vota favorabil învestitura cabinetului PNL, fiind necesară îndepărtarea Vioricăi Dăncilă și a PSD de la Palatul Victoria, mai departe rămâne de văzut.



Printre măsurile pe care USR dorește să le promoveze alături de PNL se numără „Fără penali în funcții publice”, demararea modificării la legea pensiilor în ceea ce privește tăierea pensiilor speciale și abrogarea reglementărilor referitoare la pensionarea anticipată a magistraților, introducerea sistemului de monitorizare a transporturilor de masă lemnoasă etc.

