Dan Barna: Vom propune colegilor de coaliţie ca domiciliul să nu mai fie pe cartea de identitate. Asta ar permite o participare la vot mult mai flexibilă (VIDEO)

Dan Barna vrea să schimbe modul în care arată buletinele. Liderul USR-PLUS a anunțat că va propune coaliției de guvernare ca domiciul să fie eliminat de pe cartea de identitate. O astfel de modificare ar genera, în opinia vicepremierului, o participare la vot mult mai flexibilă, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Andreea Moraru.

