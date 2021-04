Dan Barna vrea să facă dezvăluiri într-un jurnal pe care îl va publica după ce iese din politică

Vicepremierul Dan Barna lucreză la o carte cu memoriile sale politice. El promite să facă dezvăluiri legate de criza politică prin care a trecut coaliţia guvernamentală după demiterea lui Vlad Voiculescu.

„Cam de o lună de zile am început să ţin un jurnal şi veţi găsi cu siguranţă în jurnalul meu, după ce mă voi lăsa de politică, detalierea aproape stenogramică a dialogului” (avut cu premierul Florin Cîţu - n.red.), a declarat Dan Barna, la Digi24.

Liderul USR PLUS declara, în urmă cu două săptămâni, că un politician ar trebui să activeze 10-12 ani, după care ar trebui să se retragă în momentul în care simte că „benzina” pentru proiect s-a terminat.

„Aproape că nu există poveşti de îmbătrânire frumoasă în politică. După ce ţi se termină benzina, rămâi în zona aceea de ridicol”, spunea vicepremierul într-o emisiune la Digi24.

Întrebat de relaţia pe care o are cu premierul Florin Cîţu, el susține că relaţia este una bună, de colegialitate.

„Cele două zile de săptămâna trecută în care am aşezat coaliţia pe baze mai funcţionale şi mai solide au avut exact acest rol, să resetăm funcţionarea şi am o relaţie de respect, colegială, pe care o consider o relaţie în regulă”, a afirmat Dan Barna.

„Consider că am avut maturitatea să îl depăşim şi suntem pe o logică de construcţie şi de consolidare a încrederii”, a mai spus acesta.