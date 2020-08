Dan Cristian Popescu: Am fost supus unui atac jignitor din partea USR. M-au făcut mafiot, corupt, violator. Dânșii au doctrina urii față de orice (VIDEO)

Dan Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2, a declarat miercuri seară, pentru B1 TV, că nu-și poate explica de ce nu a fost desemnat candidatul PNL-USR/PLUS pentru primăria acestui sector, de vreme ce absolut toate sondajele îl dau favorit. El a precizat că, și fără susținerea acestor formațiuni, el va candida deoarece „nu prea am de ales, am foarte multe proiecte”. Popescu a mai afirmat că el și familia sa au fost jigniți în cel mai dur mod de reprezentanții USR în timpul negocierilor. PNL și alianța USR-PLUS au ajuns recent la un acord pentru susținerea de candidați comuni la Primăria Generală a Capitalei și la Primăriile de sector. La Sectorul 2 a fost desemnat Radu Mihaiu, din partea USR.

Și fără susținerea PNL-USR/PLUS, Dan Cristian Popescu va candida la Primăria Sectorului 2: Nu prea am de ales

Întrebat de moderatorul Sliviu Mănăstire cum de a fost eliminat din cursa pentru Primăria Sectorului 2, Dan Cristian Popescu a răspuns: „Nici eu nu-mi explic, mi-am făcut datoria față de partid, am muncit zi și noapte din poziția de viceprimar. Am încercat și în 2012 să candidez și atunci, inexplicabil, am fost scos cu două luni înainte de alegeri. Și atunci conduceam în sondaje, dar, inexplicabil, am fost chemat la sediul partidului, schimbat din poziția de președinte de filială și înlocuit din cadidat al partidului. Și atunci, ca și acum, conduceam în sondaje și puteam să câștig în fața lui Onțanu, atunci, din partea USL. A fost pus un candidat care a pierdut și Onțanu și-a continuat mandatul. În perioada negocierilor apăream ca favorit în toate sondajele, chiar și fără alianța cu USR”.

Dan Cristian Popescu s-a plâns apoi că, în timpul negocierilor, a fost jignit de prezentanții USR și chiar a fost acuzat de viol. El a mai afirmat că Radu Mihaiu, cel care va candida până la urmă din partea PNL-USR/PLUS la Primăria Sectorului 2, a ajuns în această postură doar pentru că este prieten cu Dan Barna și „probabil n-avea serviciu”.

„Am fost supus unui atac jignitor, plin de minciuni din partea USR. M-a atacat Barna, președinții USR-PLUS de pe București, cei de la Sectorul 2 m-au jignit, m-au făcut în toate felurile, mi-au atacat familia, orice cuvânt urât vă gândiți, mafiot, corupt, violator... Mi-e și jenă să... n-au putut proba în niciun fel acuzațiile. M-au acuzat că am fost viceprimarul primarului, dar viceprimarul se alege de consiliul local! Nu am fost nimit de primar. Nu au putut enunța niciun motiv pentru care nu m-ar vrea, dar înțeleg că cel de la USR Sector 2 e prieten cu Barna. Probabil n-avea serviciu sau nu știu și trebuia să-i găsească ceva și au cerut expres să nu fiu eu”, a mai declarat Popescu, pentru B1 TV.

Întrebat dacă va candida până la urmă la Primăria Sectorului 2, Dan Cristian Popescu a răspuns: „Eu nu prea am de ales. Am foarte multe proiecte și eu mă așteptam ca această negociere între două partide pentru reformarea Bucureștiului să se bazeze pe niște proiecte, dar s-au împărțit funcțiile, primari, viceprimari, femeile de serviciu...".

Popescu a mai spus despre USR-iști că „dânșii nici nu sunt de stânga sau de dreapta. Sunt, într-adevăr, neomarxiști pe zona de ură împotriva întreprinzătorilor și împotriva celor care fac ceva, dar n-au o doctrină. E doctrina hate (doctrina urii) contra a orice. Deci dacă faci ceva, nu e bine, dar ei nu spun cum trebuie să faci, doar că nu e bine”.

PNL și USR-PLUS și-au oficializat alianța pentru București. Care sunt candidații

La începutul acestei luni, PNL și alianța USR-PLUS au ajuns la un acord pentru susținerea de candidați comuni la Primăria Generală a Capitalei și la Primăriile de sector.

„Dreapta modernă, pro-europeană, s-a unit într-un proiect comun pentru Bucureşti. Bătaia de joc la adresa bucureştenilor trebuie să ia sfârşit”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban.

La rândul său, Dan Barna, liderul USR, a precizat că „cine nu susține unitatea dreptei o susține, de fapt, pe Gabriela Firea”.

Candidații PNL-USR/PLUS sunt:

Primăria Generală - Nicușor Dan (independent)

Sectorul 1 - Clotilde Armand (USR)

Sectorul 2 - Radu Mihai (USR)

Sectorul 3 - Adrian Moraru (PNL)

Sectorul 4 - Simona Spătaru (PLUS)

Sectorul 5 - Cristian Băcanu (PNL)

Sectorul 6 - Ciprian Ciucu (PNL)



Alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie.