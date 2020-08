Dan Cristian Popescu: Oamenii vor proiecte concrete și o viață mai bună, nu să li se vorbească despre ideologii și partide

Dan Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2 și candidat la funcția de primar în același sector, este de părere că oamenii vor proiecte concrete și își doresc o viață mai bună, nu să li se vorbească despre ideologii sau partide politice.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Oamenii vor proiecte concrete și o viață mai bună, nu să li se vorbească despre ideologii și partide, susține Dan Cristian Popescu





Întrebat de Silviu Mănăstire la „Dosar de politician”, marți seară, în direct pe B1 TV, cum a ajuns să fie susținut de PSD la alegerile pentru Primăria Sectorului 2, el a răspuns: „Știm cu toții negocierile care au fost între mai multe partide. Știm cu toții că PNL a refuzat să mă susțină, a refuzat să aibă un candidat în Sectorul 2. A fost opțiunea dânșilor. Mi-am făcut datoria în primul rând față de cetățeni, pentru că un om politic, în opinia mea, trebuie să intre în politică ca să facă ceva, nu să ajungă cineva, nu să fie cineva. Dacă nu ești cineva înainte să faci politică, probabil că o să primești o funcție la un moment dat, dar în politică trebuie să faci ceva și politica se face pentru oameni, nu pentru un anumit curent sau ideologie. Te definesc în politică lucrurile pe care le-ai făcut, lucrurile pe care vrei să le faci. Cred că cele trei partide care au făcut o alianță în București au intrat într-o mare capcană. Oamenii vor proiecte concrete, vor realizări, vor să aibă o viață mai bună, nu vor să li se vorbească despre ideologii, nu vor să li se vorbească despre partide. Vor să li se vorbească despre oameni care fac ceva pentru ei efectiv”.

„Mă gândesc la un alt moment, momentul în care am deschis parcurile în Sectorul 2. Am fost primul sector sau prima primărie din țară care a deschis parcurile în acel moment, în care oamenii își doreau acest lucru. Atunci am spus, cetățenii sunt mai inteligenți decât politicienii, și cred acest lucru. Oamenii au nevoie de lucruri concrete. Politicienii, de multe ori, vor să îi ducă într-o discuție ideologică care nu prezintă interes”, a mai adăugat Dan Cristian Popescu.



Dan Cristian Popescu este susținut de PSD la Primăria Sectorului 2





Tot Silviu Mănăstire era cel care îl întreba, în urmă cu câteva zile, cum de nu a primit susținerea PNL și a USR-PLUS în cursa pentru Primăria Sectorului 2.

„Nici eu nu-mi explic, mi-am făcut datoria față de partid, am muncit zi și noapte din poziția de viceprimar. Am încercat și în 2012 să candidez și atunci, inexplicabil, am fost scos cu două luni înainte de alegeri. Și atunci conduceam în sondaje, dar, inexplicabil, am fost chemat la sediul partidului, schimbat din poziția de președinte de filială și înlocuit din cadidat al partidului. Și atunci, ca și acum, conduceam în sondaje și puteam să câștig în fața lui Onțanu, atunci, din partea USL. A fost pus un candidat care a pierdut și Onțanu și-a continuat mandatul. În perioada negocierilor apăream ca favorit în toate sondajele, chiar și fără alianța cu USR”, răspundea Dan Cristian Popescu.