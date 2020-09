Dan Cristian Popescu: Vreau să introduc un sistem de semne de circulație prin care oamenii să știe când se face spălarea mecanizată a străzilor / Soluția centralelor de cvartali e foarte utilă în Sectorul 2

Dan Cristian Popescu, candidatul PSD la Primăria Sectorului 2 și viceprimar în funcție, a vorbit despre proiectele de salubrizare și curățenie, duminică seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

„În Sectorul 2 am introdus taxa 0 – 99 de bani pentru an pentru fiecare persoană – pentru a încuraja curățarea selectivă”, a amintit Dan Cristian Popescu.

