Dan Mihalache, ambasadorul român la Londra: Au fost schimbați atât de mulți miniștri, că funcția și-a pierdut calitatea. Instabilitatea politică naște forțe care vor distrugerea societății, nu construcția lor (VIDEO)

Dan Mihalache, ambasadorul României în Marea Britanie, consideră că instabilitatea politică din țara noastră, dar și din alte state europene sau nu a creat climatul propice pentru dezvoltarea unor forțe care vor distrugerea societății, nu construcția lor.



Diplomatul a făcut aceste declarații în contextul ultimelor permutări de pe scena politică. El a vorbit despre apariția bruscă a lui Mircea Diaconu în cursa prezidențială, explicând că acest fenomen poate fi interpretat în mai multe note.



„Putem să mergem și într-o zonă din asta de scenariu, în care să spunem că punem candidați care să încurce pe cineva, nu neapărat să câștige ceva. Este și acesta un mode de a proceda. Eu nu știu cât de bine face tot amestecul acesta de cărți politice climatului societății românești și percepției pe care România o are în afară. Pentru că, până la urmă, dacă e vorba de planul intern, dacă partidele nu se apucă foarte serios de un proces de reconstrucție a încrederii cetățenilor în politică și în forțele care au ceva de spus în plan politic, un proces de reconstrucție a încrederii care ține de o altă ofertă de personal, mai de calitate, care să țină de o altă ofertă de politici publice, s-ar putea să deschidem ușa unor forțe politice non-ideologice, atipice, al căror singur obiectiv este mai degrabă distrugerea decât construcția unor societăți”, a spus Dan Mihalache, în direct pe B1TV, la Dosar de politician.



El a atras atenția că repeziciunea cu care sunt schimbați miniștrii din Guvernul României a condus la deprecierea acestor funcții.



„Devine din ce în ce mai dificil să spui cine e ministru în Guvern. Acest lucru a condus la decăderea calității de ministru, care nu mai are valoare enormă în România - azi ești, mâine nu ești”, a spus ambasadorul român la Londra, în emisiunea moderată de Silviu Mănăstire.



În orice caz, Dan Mihalache a declarat că evenimentele din ultima vreme au atât părți bune, cât și părți negative, dar a subliniat din nou nevoia de stabilitate politică.



„Bun, acum, cel puțin avantajul stării de fapt e că s-au mai clarificat un pic competitorii pentru alegerile prezidențiale și că știm, în linii generale, cine vor fi aceștia - din partea partidelor mari, dar și din partea celor mai puțin semnificative. Probabil se vor mai adăuga și alți câțiva, dar mai degrabă marginali, deci ecuația a devenit un pic mai simplă.



Partea proastă e că, totuși, eu vă spun, uitându-mă de la distanță, proiecția de instabilitate pe care o dă piața politică românească devine din ce în ce mai accentuată și în interiorul țării, dar și în exteriorul României. Oamenii se uită și nu întețeleg foarte mare lucru. Aici, sigur, putem face multe calcule politice - de ce trebuia domnul Diaconu să intre în această chestiune; de ce brusc s-a întâmplat apropierea de Pro România.



Haideți să o luăm pe pași. Alegerile prezidențiale nu se suprapun cu alegerile parlamentare, deci ideea că trebuie să avem și noi un candidat, care să fie un vector de imagine, mie mi se pare, din punct de vedere al analizei politice, ușor greșită, pentru că la prezidențiale contează cine intră în turul doi și cine câștigă. Dar dacă stăm să ne gândim că, până la locale și parlamentare mai e ceva vreme, timp în care se pot întâmpla multe. Efectul astă de forță de tracțiune, pe care am văzut că mizează diferite formațiuni politice să se estompeze, și nu o să mai știe nimeni peste un an că a existat o anumită arhitectură, cien a fost în turul I și câte voturi a luat”, a spus acesta.

