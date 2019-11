Rareș Bogdan: ”Dan Motreanu este noul șef de campanie al președintelui Klaus Iohannis” (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat, marți, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că PNL a ales un nou șef pentru campania președintelui Klaus Iohannis, în persoana lui Dan Motreanu.

”În această seară am hotărât un nou șef de campanie pentru președintele Iohannis. Acesta este Dan Motreanu. Eu rămân în continuare pe strategii și ăurtotor de mesaj. Robert Sighiartău cu Siegfried Mureșan se ocupă de organizare. La noi lucrurile sunt foarte clare”, a anunțat europarlamentarul PNL.

Rareș Bogdan a explicat și cum s-au organizat liberalii pentru continuarea campaniei lui Klaus Iohannis, în condițiile în care nume grele din partid au intrat în guvern.

”Ludovic Orban, președintele PNL, premier al României, cu echipa sa se ocupă de guvernare, pentru că Românioa trebuie să fie guvernată, trebuie să aibă alegeri libere, alegeri corecte și bine organizate. La partid, pentru continuarea campaniei prezidențiale și pentru ziua de vot nu se mai ocupă cei care au intrat în guvern, pentru că ei se ocupă astăzi de toată România.

Atunci, președintele Iohannis va fi însoțit de Dan Motreanu, de Rareș Bogdan, de Robert Sighiartău, de Sigfried Mureșan, de Alina Gorghiu. ne-am împărțit treburile.

Colegii noștri care au intrat în guvern și Ludovic Orban administrează trebuirile unei țări lăsate în derivă de PSD”, a declarat Rareș Bogdan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.