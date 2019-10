Dan Nica s-a arătat încrezător că va fi desemnat comisar european din partea României. El nu vede nicio problemă în faptul că a fost acuzat de fapte de corupție.

Dan Nica a fost vizat de procurorii DNA în dosarul „Microsoft”, dar față de el a fost dispusă clasarea cauzei. El era urmărit penal pentru abuz în serviciu, dar s-a constatat că, pe parcursul instrumentării cauzei, fapta a fost prescrisă. Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat pe 1 februarie 2018 că ancheta în privinţa celebrului dosar „Microsoft”, care viza una dintre cele mai ample fapte de corupţie din ultimele trei decenii, a ajuns la final. Nica a fost vizat și în dosarul EADS, dar a scăpat de acuzații, după ce procurorii anticorupție au clasat dosarul.

„În prima săptămână de campanie din 2016 procurorul a decis începerea urmăririi penale. Un an mai târziu a decis să închidă. Astea sunt explicațiile extrem de simple. Probabil erau prescrise din 2012. Vă spun că nu am nicio problemă (penală) și candidatul belgian a fost acceptat după ce procuratura belgiană a decis să-i închidă dosarul”, a declarat Dan Nica.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.