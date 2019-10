După respingerea candidaturii Rovanei Plumb pentru postul de comisar european, PSD mai încasează o lovitură dură din partea Bruxellesului.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a respins marți și pe Dan Nica, a doua propunere a Guvernului României pentru această poziție, anunță Digi24.

Nina Andreeva, purtător de cuvânt al Executivului comunitar, a confirmat informația.

„Pot confirma că Guvernul Român a trimis o scrisoare ieri (7 octombrie - n.r.). Această scrisoare conţinea numele unui candidat, care fusese deja intervievat de către Preşedintele-ales al Comisiei, dar nu a fost acceptat. Echipa Preşedintelui-ales al Comisiei este în continuare în contact cu ambele guverne (român şi maghiar - n.r.), iar procesul (de selecţie - n.r.) continuă”, a declarat, pentru sursa citată, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.

Practic, țara noastră este astfel nevoită să trimită o a treia propunere pentru portofoliul de comisar european.

Procedural, Ursula von der Leyen trebuia să decidă dacă acceptă nominalizarea lui Dan Nica, pentru ca mai apoi să propună comisiilor de specialitate din Parlamentul European audierea acestuia.

Într-o discuție telefonică avută cu Viorica Dăncilă chiar în timpul ședinței CEx de săptămână trecută, președintele desemnat al Comisiei Europene i-a transmis acesteia să propună și o femeie. Dăncilă s-a conformat și a anunțat CEx-ul că are și o variantă de rezervă, în persoana secretarului de stat din MAE, Gabriela Ciot.

Cu toate acestea, Ciot nu a fost înaintată oficial ca propunere la Bruxelles.

