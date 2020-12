Dan Tănasă (AUR): Suntem un partid foarte bine structurat. Suntem singura formațiune care am și câștigat ceva la aceste alegeri (VIDEO)

Dan Tănasă, deputat AUR, a declarat, miercuri seară, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că partidul este foarte bine structurat și este singura formațiune care a și câștigat ceva la alegerile parlamentare din acest an.

„Suntem un partid foarte bine structurat. De aia am și câștigat alegerile. Suntem singura formațiune care am și câștigat ceva la aceste alegeri, spre deosebire de celelalte partide care nu au produs nicio surpriză la aceste alegeri. Poate doar, surpriza a fost faptul că PNL-ul, deși a avut locomotivă politică, l-a avut pe Klaus Iohannis și pe Nicușor Dan, PNL a reușit să piardă alegerile. Surpriza istorică a acestor alegeri este AUR și faptul că AUR a reușit să măture de pe scena politică Pro România și PMP. Evident că suntem o structură foarte bine închegată, avem oameni de comunicare, avem toată structura necesară unui partid care să câștige alegerile, după cum am dovedit”, a afirmat el.

Acesta a mai spus că își vor prezenta prioritățile celor care vor conduce.

„Noi, cum am fost tratați cu dispreț în campanie electorală, sunt convins că vom fi tratați la fel și atunci când va veni vorba și în împărțirea pozițiilor în cele două camere ale Parlamentului. Sigur că noi avem prioritățile noastre, urmează să le comunicăm mai marilor zilei, cei care vor conduce. Însă, nu e decizia noastră, pentru că la urma urmei partidele astea mari au dovedit de fiecare dată că nu dau doi bani pe partidele mici. Dar nu contează, noi suntem pregătiți să creștem”, a precizat Dan Tănasă.

