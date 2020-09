Dan Tudorache, candidatul Partidului Social Democrat (PSD) Primaria Sector 1, a declarat, vineri, la emisiunea ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, că el și colegii săi de partid își doresc o creștere a pensiei cu 40%.

”Eu îmi doresc ca pensiile să crească cu 40% și îmi doresc ca și colegii mei să fie de acord (...) Noi (PSD, n.r.) preconizasem ca pe data de 1 septembrie 2020 să creștem cu 40%. După calculele noastre, creșterea era în mandatul nostru. Noi am previzionat știind că în septembrie 2020 PSD-ul trebuia să fie la guvernare”, a spus Tudorache.

Cât despre un salariu minim european, candidatul PSD la Primaria Sector 1 a afirmat că îndamnă să existe o unitate, ”fiecare țară să aibă același salariu minim. Trebuie să avem salarii la fel (...) Fiecare își dorește să aibă același salariu ca afară”.

