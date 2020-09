Dan Tudorache, despre școlile care nu au acces la internet: „E normal ca toți copiii să fie ajutați de către stat, să plece toți de la egal” (VIDEO)

În timpul ediției „Se întâmplă acum”, de vineri, Tudor Bardu a adus în discuție faptul că o treime din comune nu au platformele necesar și conexiunile, licențele ca să poată realiza școala online. 1.200 de comune, cu peste 6.000 de sate sunt deconectate de la învățământul online.

În acest context, invitații Vergil Chițac, candidatul din partea PNL la Primăria Constanța și Dan Tudorache, candidatul PSD la Primăria Sector 1, au declarat:

„Sigur că situația aceasta nu este în regulă, probabil că la începutul anului nu o treime, poate două treimi din comune nu erau contectate la internet și nu puteau să facă învățământul online. Din fericire însă, în aceste comune copiii merg la școală, pentru că din câte am înțeles, în aceste comune situația pandemică nu este gravă, deci sunt în scenariul A. Acum, trebuie făcut un efort național, ca în anul de grație 2020, toată lumea să aibă acces la internet”, a declarat Vergil Chițac, în direct pe B1 TV.

„E greu, vă dați seama nici nu pot compara cu Primăria Sectorului 1, nici cu alt sector din București și îmi e greu să comentez acest lucru. Vă dați seama că toți copiii ar trebui să plece în viața de la aceeași linie, de la același nivel. E greu să cred că un copil din Sectorul 1 sau dintr-o comună cum spuneați dumneavostră se poate compara cu un elev din Sectorul 1. Și nu este normal să existe această discrepanță. E normal ca toți copiii să fie ajutați de către stat, să plece toți de la egal, acesta este rolul Guvernului, să împartă acești bani. Vă dau un exemplu, ia bani de la Sectorul 1, pentru că noi contribuim cu 1% din PIB-ul Româinie. Banii aia pe care îi ia Guvernul să îi împartă acolo unde este nevoie, pentru că în primul rând, învățământul trebuie să fie ajutat”, a precizat Dan Tudorace.

În timpul emisiunii, Tudor Barbu a adus în discuție și faptul că aceste 1.200 de comunte nu ar avea licențe de operare pentru a putea folosi platformele pe care se realizează școala online. Iulian Cristache a explicat însă:

„Sunt în jur de 3.200 de UAT-uri și școli cu personalitate juridică sunt în jur de 6.500. Restul, până la 15 .000 de corpuri sunt structuri arondate. Cele care nu au internet fac parte, în cea mai mare parte, din categoria structurilor arondate. (...) Vorbim de structuri arondate care au un număr de 50 – 60 de elevi și 4 – 5 săli de curs. Este imposibil, indiferent cât de sărac ar fi primarul din acea comunitate, să nu poată să investească 10.000 de lei într-o școlaă, în anii de mandat. O cameră web ca să transmită este undeva la 150 de lei, trebuie să tragă cablu în fiecare clasă și să aibă (...) Accesul al platformele de transmitere a cursurilor online sunt gratuite. Știți foarte bine că e vorba de finanțare complementară, vine pe filiela Consiliului Local”, a explicat președintele Fed. Asociaților de Părinți, Iulian Cristache.

