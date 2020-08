Dan Tudorache, primarul Sectorului 1: “Suntem pregătiți pentru începerea noului an școlar în condiții de maximă siguranță sanitară”

Primarul Dan Tudorache, a anunțat, joi, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la sediul Școlii Gimnaziale “Elena Văcărescu”, că toate grădinițele, școlile și liceele din Sectorul 1 sunt pregătite pentru începerea anului școlar 2020/2021 în condiții de siguranță atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.

Pentru limitarea la maximum posibil a infectărilor cu noul coronavirus, toate unitățile de învățământ aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1 au culoare delimitate de intrare și ieșire, sunt dotate cu termoscannere și dispun de spații de izolare a persoanelor care înregistrează temperaturi mai mari de 37,3 grade .

De asemenea, Primăria Sectorului 1 a asigurat un stoc suficient de măști și dezinfectant pentru elevi și profesori și a luat măsuri pentru asigurarea distanțării băncilor în clase. Acolo unde acest lucru nu este posibil, distanțarea elevilor este asigurată prin plăci de protecție de plexiglas pentru a se preveni transmiterea noului coronavirus.

Totodată, în școlile în care se învață în mai multe schimburi, după ieșirea fiecărui schimb de la cursuri, se va asigura dezinfectarea adecvată a clasei. Este vorba de dezinfectarea băncilor, catedrei sau a plăcilor de plexiglas. În plus, o dată pe săptămână se va realiza nebulizarea întregii unități de învățământ.

“Pentru noi sănătatea celor aproximativ 40.000 de elevi care învață în școlile din Sectorul 1 și a celor 5000 de cadre didactice este o prioritate de grad zero. De aceea am luat din timp măsuri ca elevii și profesorii noștri să aibă la dispoziție toate materialele de protecție necesare pentru a-i feri, atât cât este posibil, de riscul unei infectări cu noul coronavirus. Fie că vorbim de măști, dezinfectant de mâini sau termoscannere, totul este asigurat pentru ca în Sectorul 1 noul an școlar să înceapă în condiții de maximă siguranță sanitară”, a declarat Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache.

Mai mult, în cazurile în care va fi nevoie ca orele de curs să se desfășoare online, Primăria Sectorului 1 va pune la dispoziția elevilor și profesorilor tablete și internetul pentru doi ani. În prezent, este în plină desfășurare procedura de achiziție a acestora.

Măsuri adaptate specificului fiecărei școli în parte

Edilul Dan Tudorache a mai anunțat că Primăria Sectorului 1 a elaborat un set de măsuri standard. Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ, din care fac parte și reprezentanții asociațiilor de părinți, vor adapta aceste măsuri, pe specificul și după nevoile fiecărei școli.

“Așa cum am procedat întotdeauna, suntem o administrație consultativă care acordă comunității locale un rol esențial în procesul de luare a deciziilor. Noi am elaborat un set orientativ de măsuri standard, dar acestea trebuie să fie adaptate de la caz la caz. O școală cu 100 de elevi are alte nevoi și probleme decât o școală cu 300 de elevi, iar profesorii și părinții cunosc cel mai bine specificul unității de învățământ. Iată de ce în Sectorul 1 profesorii și părinții vor avea un rol hotărâtor în privința modului cum organizăm cursurile în această perioadă”, a mai precizat Primarul Dan Tudorache.