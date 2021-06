Dan Vîlceanu: Comisia Europeană are dialoguri cu toate țările din UE și nu va elibera niciun euro până nu are toate lămuririle. Sunt convins că vom avea un PNRR aplicabil în cel mai scurt timp (VIDEO)

Deputatul PNL Dan Vâlceanu a declarat că între Comisia Europeană și România se desfășoară „discuții normale” pe tema PNRR, precum și că Executivul european are astfel de dialoguri cu toate țările din UE. La „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, vineri seară, pe B1 TV, liberalul s-a arătat încrezător că PNRR va deveni aplicabil cât mai curând.

