Au românii SALARII MAI MARI? Vîlceanu (PNL): „Cetățenii s-au ales cu taxe, taxe, taxe, taxe. Ei plătesc, statul încasează. (...) Vă opriți puțin să respirați?” / Budăi (PSD): „Am timingul bun!” (VIDEO)

Marius Budăi, ministrul demis al Muncii, a ținut să se laude, într-o intervenție pentru B1 TV, că Guvernul PSD a mărit în fiecare an salariul minim pe economie. Nu a fost decât o capcană, a fost concluzia deputatului PNL Dan Vîlceanu, vehiculat săptămâna trecută ca fiind posibilul viitor ministru al Muncii în Guvernul PNL. De aici a urmat un întreg schimb de replici. Vîlceanu a mai acuzat că, după transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, salariile unor români au scăzut. În final, Marius Budăi a afirmat că-și dă demisia din Parlament dacă se demonstrează că aceste contribuții nu au scăzut cu 2,25%, așa cum a spus el.

