Dan Vîlceanu (PNL): Decizia CCR privind majorarea amenzilor, un scuipat în ochii celor care au stat acasă. Bombardierii, care se plimbă în voie și răspândesc coronavirusul, trebuie să răspundă (VIDEO)

Deputatul PNL Dan Vîlceanu consideră că decizia CCR, prin care majorarea amenzilor pe perioada stării de urgență a fost declarată neconstituțională, „este un scuipat în ochii celor care au stat acasă și au respectat legea”. În direct pe B1 TV, joi, demnitarul liberal a atras atenția că „un bombardier, care se plimbă pe unde vrea și răspândește coronavirusul, trebuie să răspundă” în fața legii.



„În primul și în primul rând, decizia Curții Constituționale este – și mă scuzați pentru limbajul pe care o să îl am – un scuipat în ochii celor care au stat acasă și au respectat legea. Pentru toți bombardierii aceia, pe care îi vedeați că se plimbă liberi și au luat amenzi, și vă aduceți aminte de situații prin Țăndărei, au fost pe Facebook tot felul de filmulețe, a venit CCR și a zis că e ilegal să dai amenzi, deși, atenție, vorbim despre o măsură coercitivă, pentru a salva vieți. Pentru că un bombardier, care se plimbă pe unde vrea și răspândește coronavirusul, trebuie să răspundă cumva. Pe de altă parte, până la apariția în Monitorul Oficial a acestei hotărâri a Curții Constituționale, ea nu există, practic, iar din punct de vedere legal organele de Poliție, jandarmi sunt obligate să respecte legea în vigoare”, a declarat Dan Vîlceanu, la „Se întâmplă acum!”.

El a explicat că, deși CCR a declarat drept neconstituțională majorarea amenzilor, organului de aplicare a legii poate aplica sancțiuni până la publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial. „Până atunci, este foarte constituțional”, este de părere Dan Vîlceanu.

