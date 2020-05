Dan Vîlceanu (PNL): Investițiile, pilonul principal de relansare economică. Noi credem că 2020 va fi anul proiectelor de infrastructură (VIDEO)

Pilonul principal de relansare economică sunt investițiile, iar PNL crede că 2020 va fi anul proiectelor de infrastructură, a declarat deputatul Dan Vîlceanu, miercuri seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.



„Bineînțeles că vocea cu cea mai mare autoritate este cea a primului-ministru. Pe de altă parte, din punctul nostru de vedere, pilonul principal, pe care trebuie să stea relansarea economică, sunt investițiile. Din punctul acesta de vedere, noi credem că anul acesta va fi anul investițiilor în infrastructură. Probabil ați observat că deja au început lucrările la autostrăzi, lucru care nu s-a întâmplat de foarte mult timp, și le-am dori cu toții. Continuăm lucrări de investiții începute până acum, mă refer aici la magistrala de metrou. Am semnat contractele de construcție a spitalelor regionale. Vreau să vă spun că, la nivel local, chiar dacă sunt investiții desfășurate de CNAIR, se continuă lucrări de asfaltare, de refacere a drumurilor naționale cam în toate județele din țară. Practic, sunt bani care intră în economie și ajută la relanasarea economică”, a afirmat Dan Vîlceanu.

Demnitarul susține că „un foarte important rol îl va avea sectorul de construcții, care n-a fost atât de afectat în această perioadă și care și-a continuat activitatea, pentru că, practic, sunt primii care vor avea acces la acești bani care vor veni pentru investiții”.

