Dan Vîlceanu (PNL): „Noi ne-am dori anticipate, dar nu poți forța lucrurile având 20% în Parlament” (VIDEO)

PNL își dorește alegeri anticipate, dar nu poate „forța lucrurile având 20%” din Parlamentul României, a afirmat deputatul Dan Vîlceanu, luni seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

„Eu cred că, la momentul acesta, nu se pune problema dacă mergem spre anticipate sau nu. La momentul acesta, avem un proiect de lege angajat de Guvern în Parlament, pentru două tururi la primari, și o moțiune de cenzură a PSD, care nu își dorește alegerea primarilor în două tururi. Aceasta este paradigma în acest moment. Dacă PSD va strânge voturile să treacă această moțiune, abia atunci putem să spunem că am făcut un pas spre anticipate”, a afirmat Vîlceanu.

Întrebat dacă ideea de alegeri anticipate va fi abandonată în cazul în care moțiunea de cenzură a PSD pică, iar proiectul de lege pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi este adoptat, Dan Vîlceanu a răspuns: „Evident că, netrecând moțiunea, nu faci pas spre anticipate. E o chestiune logică. Noi ne-am dori anticipate, dar nu poți forța lucrurile având 20% în Parlament. Practic, la acest moment, discutăm de două tururi la primari, un lucru pe care ni-l dorim și și-l doresc probabil toate partidele parlamentare, mai puțin PSD și UDMR, care au și depus moțiunea de cenzură. Dacă moțiunea trece, abia atunci este făcut primul pas spre anticipate”.

