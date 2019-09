Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a criticat felul în care Viorica Dăncilă face tot ce se poate pentru a fugi de votul din Parlament pentru confirmarea sprijinului Guvernului. Liberalul a asemănat această "disperare" a premierul cu friga lui Dragnea de problemele penale care a dus la celebra afirmație: "Nu vreau să plec ca prostul din viața asta".

"Am mai văzut episodul ăsta, din păcate, cu un partid istoric respectabil și onorabil, nu ceea ce se întâmplă acum la ALDE. Dar finalul este că cineva fuge cu ștampila. Atâta timp cât ștampila este la domnul Tăriceanu, și doamna Gavrilescu și domnul Meleșcanu sunt chibiți de pe margina. Ștampila cât timp este în sertarul domnului Tăriceanu, el controlează asocierea, afilierea politică la partidul său. (...)

În momentul de față, noi avem de-a face cu un guvern fantomă care bântuie bezmetic pe la Palatul Victoria fără niciun punct solid de sprijin în Parlament, iar doamna Dăncilă se comportă, trasă de sfori din spate așa cum lesne este de înțeles, cu aceeași disperare ca atunci când Dragnea spunea că nu vrea să plece ca prostul din viața asta. Așa cum se temea Dragnea de sfârșitul său politic în închisoare, așa se teme doamna Dăncilă de sfârșitul ei politic printr-un vot politic în Parlament.

Este o atmosferă irespirabilă din punct de vedere politic, dar soluția este una foarte simplăm, evident aceea de a se verifica sprijinul pe care îl are în Parlament. Toate aceste artificii, scamatorii, petarde, nu fac decât să mai prelungească o zi, două, o săptămână viața acestui Guvern ca un mort ambulant", a afirmat Ionel Dancă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.