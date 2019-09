Prim-ministrul Viorica Dăncilă a lansat un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, în debutul ședinței de guvern de luni, ca urmare a refuzului acestuia de a numi miniștri interimari după ieșirea ALDE de la guvernare.

Aceasta a numit refuzul drept "un abuz constituțional și de putere" oferind ca argument o decizie a Curții Contituționale din 2018.

"CCR a stabilit deja prin decizia 875 din 2018 că președintele nu are niciun drept de a refuza aleatoariu numirea miniștriilor interimari. Aceștia trebuie să fie numiți pentru a asigura buna funcționare a Guvernului până Parlamentul se va pronunța asupra remanierii", a afirmat Viorica Dăncilă.

Prim-ministru a mai declarat că nu se teme de obstacolele puse de președintele Iohannis și ia în calcul să meargă în Parlament cu o restructurare guvernamentală.

