Congresul PSD a validat-o sâmbătă pe Viorica Dăncilă drept candidatul formaţiunii în alegerile prezidenţiale din noiembrie.

Într-o procedură simplificată fără niciun fel de competiţiei, Dăncilă a fost votată în două secunde prin ridicarea mâinilor de către cei aproximativ 1.000 de delegaţi prezenţi la Parlament.

"Viitorul preşedinte al României", a afirmat Eugen Teodorovici, când a invitat-o pe Dăncilă să ia cuvântul.

La fel ca la sosirea la Congres, Viorica Dăncilă a urcat pe scenă în timp ce din boxe răsuna melodia 'Eye of the Tiger'' de pe coloana sonoră a filmului Rocky 3.

"Îmi iau energia de aici, dintre oameni. Este un Congres despre România și despre noi, PSD, despre cum ne scriem mai departe istoria și despre viitorul nostru. Avem o competiție electorală în care unitatea va fi cheia succesului.

Sunt un om dintre oameni, născut într-un oraș mic, într-o familie simplă de oameni muncitori. Sunt soție, mamă, am o familie frumoasă pe care o iubvesc enorm și care mi-a stat mereu alături. Cred enorm în oameni , în poporul român care merită și poate întotdeauna mai bine. Sunt și voi rămâne mereu alături de oameni, asta cred că este menirea omului politic. (..).

Această țară nu poate fii condusă de la Cotroceni sau de la Guvern. România trebuie condusă alături de oameni și nu o dată la cinci ani ci în fiecare zi de muncă pentru că președintele este dator să muncească pentru țară, să înceapăp o transmofrare profundă de la rădăcini. Vreau o Românie în care nimeni nu trebuie să se teamă. Domnia legii și garantarea securității sunt priorități. Am promis pedeppse drastice pentru violatori, criminali și pedofili și asta voi face. Am promis o reformă a MAI care se va încheeia atunci cânnd nimănui nu-i va mai fi teamă pentru el și ai lui. Mă voi lupta pentru o Românie sigură în care cei vulnerabili să nu devină victime din cauza vullnerabilităților sistemului", a afirmat VIorica Dăncilă, în discursul de după numire.

