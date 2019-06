La două zile de la incidentele grave de la Cimitirul Internaţional Valea Uzului, premierul Viorica Dăncilă a ieşit public pentru a condamna instigările la conflict româno-maghiar şi a făcut un apel la responsabilitate.

"Am urmărit cu mare atenţie ceea ce s-a întâmplat în aceste zile la Valea Uzului. Nu m-am pronunţat public cu privire la acest subiect pentru că nu am dorit să contribui la escaladarea situaţiei, dar împreună cu colegii mei din Guvern am acţionat pentru ca lucrurile să revină la normal şi să găsim soluţii acceptate de comunitatea locală, români şi maghiari, deopotrivă. Cetăţenii români, indiferent de etnie, aşteaptă de la noi soluţii, propuneri concrete, nu declaraţii contondente. Autorităţile guvernamentale şi oamenii politici au opţiunea dialogului, iar orice instigare la dezbinare între cetăţenii români, aşa cum din păcate am văzut în aceste zile, este intolerabilă”, a afirmat Viorica Dăncilă, conform unui comunicat de presă al Guvernului.

Mai mult, Dăncilă arată că executivul caută soluţii pentru rezolvarea conflictului privind cimitirul Valea Uzului, iar una cele luate în considerare este "preluarea administrării de către Ministerul Apărării Naționale a Cimitirului eroilor căzuți în cele două războaie mondiale - Valea Uzului și consacrarea statutului de cimitir internațional, având în vedere faptul că în această necropolă sunt înhumați militari de mai multe naționalități. Însă, orice decizie va fi luată după consultări cu toate părțile implicate."

"Șeful Executivului dezaprobă orice acțiune menită să alimenteze conflictul între cetățenii României și declarațiile care instigă la ură și la nerespectarea simbolurilor statale ale țării noastre.

De asemenea, premierul subliniază că abordarea politică a situației din Valea Uzului nu este în măsură să contribuie la o soluție constructivă și respinge orice încercare de obținere a capitalului politic, de către unii lideri politici.

Prim-ministrul cere autorităților responsabile să păstreze ordinea publică și să asigure drepturile tuturor cetățenilor români", se mai arată în comunicatul de presă al Guvernului.

