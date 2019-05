Viorica Dăncilă, după condamnarea lui Dragnea: Nu comentăm decizia instanței / Vă asigur că nu îmi voi da demisia indiferent de solicitările unora sau altora (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a ținut o declarație de presă, înconjurată de mai mulți lideri PSD, în timp ce Liviu Dragnea era în drum spre Penitenciarul Rahova.

"Uman vorbind este o drama atât pentru el ca persoana cât și pentru familia lui. În calitate de colegi de partid suntem alături de el. Vreau să precizez că nu vom comenta în niciun fel decizia instanței de judecată. Suntem un partid unit. În momentele dificile PSD a strâns rândurile", a afirmat Viorica Dăncilă.

Aceasta a arătat că Biroul Permanent Național se va reuni marți la ora 11, iar apoi CEx-ul la 18 pentru a stabili felul în care PSD merge mai departe.

Dăncilă a ținut să sublinieze că nu va demisiona chiar dacă numeroși actori politici i-au cerut acest lucru.

"Vreau să vă asigur că nu îmi voi da demisia indiferent de solicitările unora sau altora. Voi respecta decizia din Parlament dacă va fi depusă o moțiune de cenzură", a afirmat premierul.

Viorica Dăncilă a preluat acum conducerea PSD deoarece deține funcția de președinte executiv al PSD.

