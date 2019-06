Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, la finalul consultărilor de la Cotroceni, că i-a propus preşedintelui Iohannis formarea unui grup parlamentar pentru transpunerea în legislaţiei a rezultatului referendumului.

"Trebuie să trecem la lucruri concrete, aşa că i-am propus preşedintelui Iohannis formarea unui grup la nivel de Parlament condus preşedintele Camerei Deputaţior, Marcel Ciolacu, care să discute cu toate partidele politice pentru un consens de punere în practica a acestor obiective. Trebuie să facem primii paşi ca revizuirea Constituiei să fie pusă în practică cât mai repede", a arătat Viorica Dăncilă.

