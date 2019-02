Premierul Viorica Dăncilă a criticat miercuri în debutul ședinței de guvern refuzul președintelui de a promulga bugetul de stat pe 2019. Aceasta a susținut că Iohannis este în campanie electorală și din acest motiv acționează în detrimentul românilor.

”Acest gest fără precedent, de a contesta la CCR bugetul, denotă o lipsă de responsabilitate ce poate afecta România. Demonstrează că nu e interesat nici de creșterea veniturilor, investițiilor, a actului medical, de educație, ci doar de campania electorală. E de neînțeles de ce a blocat creșterea alocațiilor. Când spune adevărul: Sau se teme că vom face prea multe investiții. Nu are niciun fel de suport, în realitate.

Singura lui preocupare e campania electorală și atitudinea sa nu are nicio legătură cu interesul României și al românilor.”, a declarat Viorica Dăncilă în debutul ședinței de Guvern.

Președintele Klaus Iohannis a decis săptămâna trecută să nu promulge proiectul bugetului de stat și să îl trimită la Curtea Constituțioanală.

