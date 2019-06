Îndrăznește să crezi! Mult trâmbițata lege a pensiilor, proiectul de căpătâi cu care PSD s-a lăudat în aceşti ani, a picat la Senat.

Social democrații au chiulit de la ședința în care ar fi trebuit să fie adoptat proiectul. Asta deși au susținut în tot acest timp ca au bani pentru a plăti aceste pensii.

Proiectul a primit doar 67 de voturi "pentru", insuficiente însă pentru o lege organică. Culmea tupeului, premierul Viorica Dancila a dat vina tot pe opozitie pentru esecul lamentabil al celor de la PSD.

