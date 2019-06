Premierul Viorica Dăncilă a anunţat la finalul Comitetului Executiv al PSD că regretă decizia luată de Paul Stănescu de a demisiona din funcţia de preşedinte executiv în şedinţa de vineri.

"Într-un partid e obișnuit să nu avem același punct de vedere, e democrație. Faptul că Paul Stănescu și-a dat demisia mie-mi pare foate rău. El va activa în cadrul PSD, eu am încercat să-l fac să nu demisioneze, el a invocat motive personale", a subliniat Viorica Dăncilă.

Aceasta a subliniat că Stănescu nu şi-a dat demisia din cauza deciziei privind convocarea Congresului la finalul lunii ci din motive personale.

"Paul Stănescu a spus că pleacă din motive personale. Azi am aflat de decizia sa, aseară nu știam", a subliniat premierul.

De asemenea, Viorica Dăncilă a precizat că nu regretă că i-a adus înapoi în vârful conducerii PSD pe Paul Stănescu şi Gabriela Firea.

