Viorica Dăncilă a fost votată sâmbătă drept candidatul PSD în alegerile prezidenţiale din luna noiembrie. Pe tot discursul susţinut în faţa Congresului, dar şi în declaraţiile în faţa presei, Viorica Dăncilă a repetat obsesiv că ea este un candidat din rândul oamenilor ceea ce o deosebeşte de Iohannis sau Barna.

"Am spus că nu intru în competiţie cu domnul Iohannis sau cu domnul Dan Barna. Voi spune un singur lucru pe care nici domnul Iohannis şi nici domnul Barna nu îl au. Nu sunt apropiaţi de oameni. Nu iubesc oamenii. Nu merg între oameni. Domnul Barna sădeşte ura în rândul oamenilor. Şi eu cred că au nevoie de unitate, de discuţii cu ei, au nevoie ca preşedinte României să fie apropiat de el", a afirmat Dăncilă, întrebată ce o diferenţiază de contracandidaţii ei.

"Spre deosebire de alții, eu țin cu oamenii", a susţinut Dăncilă şi în discursul de după ce a fost votată de delegaţi prin ridicarea mâinilor în doar două secunde.

De altfel, Viorica Dăncilă a ţinut să facă o baie de mulţime la sosirea la Congres, în timp ce din boxe răsuna melodia "Eye of the Tiger" de pe coloana sonoră a filmului Rocky 3.

