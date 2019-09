Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, după ce i-a propus lui Teodor Meleșcanu să preia șefia Senatului că a făcut acest lucru pentru că ”locul a fost al ALDE”.

”Locul a fost al ALDE și noi am vrut să aratăm că suntem corecți până la capăt”, a spus Dăncilă.

Șefa PSD a mai spus că Meleșcanu a acceptat propunerea pentru că nu este de acord cu nu este de acord cu alianța ALDE-Pro România.

Totodată, Dăncilă a precizat că a ajuns la o înțelegere cu fostul ministru de Externe, după schimbul de replici dure din ultimele zile, legate de rechemarea lui George Maior din funcția de ambasador al României în SUA.

Întrebată dacă cei de la ALDE sunt colaboratori ai PSD de acum înainte, Dăncilă a răspuns: ”Cei care vor. Depinde de modul în care fiecare abordează acest aspect”.

