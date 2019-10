Premierul României, Viorica Dăncilă, a explicat, în emisiunea ”Dosar de politician”, prezentată de Silviu Mănăstire, momentul în care s-a stricat relația cu președintele țării, Klaus Iohannis.

”Eu am încercat să am un echilibru între administrația prezidențială, guvern, Parlament. Am considerat că trebuie să existe un consens mai ales pe obiectivele importante pentru România. Eu cred că domnul președinte a văzut acest atac împotriva PSD și al Guvernului ca pe o miză electorală, persoanală. Atunci această colaborare nu a mai existat.

ANDREEA BĂLAN, ÎN STARE GRAVĂ! S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ NUNTĂ! FANII ŞI-AU FĂCUT CRUCE CÂND AU VĂZUT IMAGINILE (GALERIE FOTO)

Eu cred că dincolo de interesul personal, electoral trebuie să existe această cooperare”, a declarat Dăncilă.

BIANCA DRĂGUŞANU A RĂMAS FĂRĂ SUFLARE ! AU SNOPIT-O ÎN BĂTAIE! VICTOR SLAV A IZBUCNIT ÎN LACRIMI! IMAGINI DE GROAZĂ (GALERIE FOTO)

Aceasta a precizat că ultima discuție avută cu Iohannis a avut legătură cu nominalizarea comisarului european.

”Ultima discuție a avut loc despre comisarul european. Pe urmă nu am mai discutat. I-am spus despre nominalizările pe care le-am făcut și că le trimit la Bruxelles.

Mi-a spus că dacă asta este nominalizarea pe care vreau să o fac, dânsul a luat act de aceasta.

În mod normal, trebuie să fie luată în calcul candidaturla domnului Nica. Atunci când am trimis nominalizările, am luat în calcul că dacă una dintre nominalizări este respinsă, rămâne cealaltă nominalizare”, a adăugat Viorica Dăncilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.