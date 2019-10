Guvernul Viorica Dăncilă a picat joi testul moțiunii de cenzură în plenul Parlamentului și a fost demis cu 238 de voturi. În prima declarație după pierderea puterii, Viorica Dăncilă a afirmat că speră ca președintele Iohannis va nominaliza cât mai repede un nou premier.

"Moțiunea a trecut, toate partidele s-au unit pentru a trece moțiunea. Au fost și colegi din PSD care au trădat, nu este o problemă, plecăm cu datoria împlinită. Am reușit să îndeplinim multe obiective din programul de guvernare. Le doresc celorlalți să vină în plen cât mai repede cu o nouă formulă guvernamentală și un guvern. Fac apel la președinte să vină cât mai repede în Parlament cu un nou premier", a afirmat Viorica Dăncilă.

Aceasta a dat asigurări că va merge mai departe cu candidatura în alegerile prezidențiale și va intra și în turul doi împotriva președintelui Klaus Iohannis.

Viorica Dăncilă a arătat că nu se teme că partidul se va întoarce împotriva sa pentru a o înlătura din fruntea formațiunii.

Aceasta nu a dat înapoi nici de la decizia de a nu veni în Parlament pentru un vot de remaniere a Guvernului după ce ALDE a ieșit de la guvernare.

"Nu regret că nu am venit la vot pentru remaniere. Președintele trebuia să respecte decizia CCR. De ce era să vin cu remanierea când exista moțiunea de cenzură?", a afirmat Viorica Dăncilă.

