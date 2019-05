Oamenii puşi de Liviu Dragnea lângă Viorica Dăncilă în Guvern pentru a o putea controla mai bine încep să fie eliminaţi. Viorica Dăncilă a confirmat, marţi seară, ceea ce deja se zvonea, şi anume eliberea din funcţia de consilier guvernamental a Ancăi Alexandrescu.

"Cu Anca Alexandrescu exclus. Mâine o voi elibera din funcţie", a afirmat Viorica Dăncilă, după CEx-ul de marţi.

Cât priveşte păstrarea lui Darius Vâlcov ca şi consilier guvernamental, premierul a susţinut că va lua o decizie în zilele următoare.

În schimb, Dăncilă a infirmat că ar exista tensiuni între ea şi Olguţa Vasilescu pe care o păstra în conducerea partidului.

"Avem o colaborare foarte bună cu Olguța Vasilescu. Rămâne în conducerea partidului, e vicepreședinte. Nu știu de unde a ieșit știrea că ar fi o divergență cu Olguța Vasilescu", a afirmat Dăncilă.

Un alt apropiat al lui Dragnea eliminat odată cu preluarea conducerii PSD de către Dăncilă este Codrin Ştefănescu. Comitetul Executiv al PSD a decis marţi înlocuirea lui din funcţia de secretar general al PSD cu Rodica Nassar.

