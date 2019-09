Premierul Viorica Dăncilă s-a lansat joi într-o serie de acuzații dure la adresa președintelui Iohannis ca urmare a deciziei acestuia de a refuza din nou să accepte propunerile de remaniere înaintate de la Palatul Victoria.

"Este a treia piedică în trei săptămâni consecutive, a treia respingere a eforturilor Guvernului de a funcționa normal. Dacă nu am fi găsit soluția deblocării ministerelor prin delegarea atribuțiilor, oamenii ar fi stat neplătiți mult timp. A trebuit să amânăm măsuri sau să redefinim activități ca să putem funcționa", a afirmat Viorica Dăncilă.

Fără a anunța ce va face în fața acestor vacantări din Guvern, Dăncilă a lansat atacuri la Iohannis și Tăriceanu.

"Când nu taie salariile, dreapta și Iohannis le blochează, așa cum au încercat să blocheze și activitatea Rovanei Plumb în calitate de comisar european. Iohannis fie a ales să intre în jocul domnului Tăriceanu, cel căruia nu i-a rămas decât să ne trimită scrisori și să își vorbească de rău colegii de partid", a precizat Dăncilă.

Premierul a susținut că nu îi e frică să meargă în Parlament, dar cu toate acestea nu a anunțat când și dacă va face acest lucru.

"Nu-mi este teamă să mergem în Parlament, mai ales că am arătat că avem majoritate la votul din Senat. Nu fugim de responsabilitate și nu vom da înapoi. Aceste speculații sunt ridicole dar sunt ultimul resort la care apelează cei care nu vor România normală, ci România blocată", a susținut prim-ministrul.

Reamintim că președintele Klaus Iohannis a anunțat joi că respinge și ultimele 6 propuneri înainte de premierul Viorica Dăncilă, solicitându-i să meargă la votul de confirmare din Parlament pentru că altfel nu va semna numirea niciunui ministru. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.