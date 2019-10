Dăncilă îi AMENINȚĂ pe 'TRĂDĂTORII' din PSD: 'Cine votează Guvernul Orban să își asume public. Va fi exclus din partid'

Viorica Dăncilă a declarat, marți, că nu crede că vreun coleg de partid va vota învestitura Guvernului Orban, iar dacă o va face să-și asume public și să explice alegătorilor de ce și-a trădat propriul proiect de guvernare.

„Eu nu am auzit nicio voce, am încredere în colegii mei, am încredere că nu vor participa la vot, pentru că este greu de explicat pentru un deputat sau un senator că a votat Guvernul. Nu ne referim la persoane.

Cel care trădează va trebui să explice primarilor că a votat pentru ca ei „să nu mai aibă programe de dezvoltare”, pensionarilor că au votat „pentru înghețarea pensiilor, bugetarilor că vor avea „tăieri salariale și că nu vor mai avea vouchere de vacanță”, transmite Agerpres.

De asemenea, liderul social-democrat a afirmat, luni seară, într-o emisiune la România TV, că decizia de excludere va fi luată faţă de orice membru al partidului, "indiferent cu îi cheamă". (Detalii AICI)