PSD continuă să fie pe un butoi de pulbere după plecarea lui Liviu Dragnea la Rahova! Deşi Viorica Dăncilă părea că s-a instalat bine în fruntea partidului după şedinţa de marţi de Comitet Executiv al PSD când a eliminat mai mulţi apropiaţi ai lui Dragnea, premierul se loveşte miercuri de primul conflict.

Astfel, surse politice arată că premierul Viorica Dăncilă i-ar fi cerut demisia lui Carmen Dan după o discuţie la Palatul Victoria, dar ministrul de Interne a refuzat să plece.

În plus, şi în Comitetul Executiv al PSD, mai multe persoane ar fi solicitat demisia lui Carmen Dan, dar şedinţa s-a terminat fără nicio concluzie.

Tot miercuri, şi preşedintele Klaus Iohannis a solicitat miercuri demisia lui Carmen Dan şi a lui Teodor Meleşcanu din Guvern pentru proasta organizare a alegerilor europarlamentare şi a referendumului.

Carmen Dan se dovedeşte o nucă tare pentru orice a vrut să o elimine din Guvern. Primul a fost Mihai Tudose pe vremea când era premier, dar în cele din urmă Tudose avea să fie cel care şi-a dat demisia după ce PSD la ordinul lui Dragnea i-a ţinut partea ministrului.

Apoi, Gabriela Firea a cerut demisia lui Carmen Dan pentru violenţele jandarmilor de la mitingul diasporei din 10 august, dar ministrul avea să supravieţuiască în funcţie şi Firea să facă un pas înapoi în conducerea partidului.

