Dăncilă îl ține în suspans pe Tăriceanu: Avem sondaje pentru prezidențiale. Vom vedea ce formulă îmbrățișăm (VIDEO)

Șefa PSD, Viorica Dăncilă, nu a îmbrățișat propunerea lui Tăriceanu de a avea un candidat comun la prezidențiale împreună cu Pro România.

Premierul a spus că momentan se fac sondaje și că se va decide care este cea mai bună variantă.

INCENDIAR! CE FAC OANA ROMAN ȘI SOȚUL EI CÂND NU-I VEDE NIMENI! IMAGINI BOMBĂ AU AJUNS PE INTERNET

”Avem sondaje și în funcție de ce vor spune acestea vom vedea ce formulă îmbrățișăm. Nu putem să îngrădim dreptul unui partid politic de a discuta cu alte partide. Eu am lucrat 9 ani la Bruxelles și pentru orice amendament, pentru orice lege negociam cu alte partide politice.”, a declarat Viorica Dăncilă, după discuțiile cu ldierul ALDE, de la Parlament.

Tăriceanu a declarat încă că ideea lui Victor Ponta cu pririvre la un candidat comun din pareta stângii politice românești este cea mai bună.

BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! BIETUL FUEGO! A AJUNS NUMAI PIELE SI OS! IRINA LOGHIN E ÎN STARE DE ȘOC (GALERIE FOTO)

”Am evaluat variantele pentru prezidențiale și confirm ce a spus el. (...) Cea mai bună soluție este de a avea un candidat unic„, a spus Tăriceanu. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.