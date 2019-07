Viorica Dăncilă ar vrea să îl vizite pe Dragnea la Rahova: "A condus acest partid și fiecare președinte al acestui partid, cu bune cu rele, a condus o perioadă acest partid"

Viorica Dăncilă nu exclude să-l viziteze pe Liviu Dragnea la închisoare. Uman, cred că e normal ca fiecare dintre noi să dea dovada de un aspect pozitiv, a declarat Dăncilă la o conferinţă de presă.

"Nu am fost”, a declarat Dăncilă, potrivit Digi24, întrebată dacă a fost să-l viziteze pe Liviu Dragnea la închisoare.

”Uman, cred că e normal ca fiecare dintre noi să dea dovada de un aspect pozitiv și, dacă va fi să îl vizitez pe președintele Dragnea, eu cred că fiecare coleg va face asta. A condus acest partid și fiecare președinte al acestui partid, cu bune cu rele, a condus o perioadă acest partid”, a continuat ea.

Cu ocazia deplasării la Călăraşi, Viorica Dăncilă a mai vorbit şi de prezidenţiabilul cu care PSD se va prezenta în alegerile de la finalul anului.

"Candidatul care se va poziţiona bine în sondaje, dar care va avea şi susţinerea partidului, va fi cel care va merge în cursa pentru prezidenţiale. Într-un partid nu faci întotdeauna ceea ce îşi doreşti şi dacă într-adevăr ţii la acel partid şi este important rezultatul, faci ceea ce îşi cere partidul la un moment dat. După cum ştiţi, nu mi-am dorit foarte mult nici să fiu premierul României, dar atunci când partidul a spus că este nevoie să merg pe acest drum, am mers pe acest drum. A fost pentru mine o oportunitate şi o încredere acordată de colegi, de preşedintele partidului, de toţi ceilalţi, a reprezentat şi o mare responsabilitate”, a declarat Dăncilă.

Aceasta a subliniat că îşi va asuma candidatura dacă partidul va cere acest lucru.

"Din punctul meu de vedere, aşa cum am spus şi prima dată, mi-ar place să merg cu un candidat şi să fiu ca preşedinte al partidului, ca prim ministru, în spatele acelui candidat, dar dacă soluţia va fi să merg la alegerile prezidenţiale, dacă colegii vor vrea acest lucru din anumite considerente, nu vreau să dau dovadă de laşitate şi să spun că nu intru într-o cursă pentru că nu am puterea sau nu am determinarea de a câştiga în această cursă. Reprezint Partidul Social Democrat, sunt preşedintele partidului, deci pentru mine este foarte important ca să obţinem un scor bun la aceste alegeri”, a mai spus Dăncilă.